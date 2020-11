Daniela Rösch sitzt im Rathaus in ihrem Büro und fühlt sich gut, wie sie sagt. Sie sei gut aufgenommen worden, sagt die neue stellvertretende Hauptamtsleiterin, die mit 50 Prozent eingestellt wurde, weil sich Daniela Harnest in Elternzeit befindet. Daniela Rösch ist Ansprechpartnerin für die Kindergärten und Schulen, dazu gehören auch die Schulsekretärinnen und die Erzieherinnen der drei städtischen Kindergärten und der Kindertagesstätte Stadtzwerge. Und neue Mitarbeiterin vertritt Hauptamtsleitern Nicole Schautzgy.

Fast 20 Jahre im Landratsamt

Vieles sei neu, erklärt sie, obwohl sie einen Teil ihrer Aufgaben schon von ihrer bisherigen Tätigkeit im Landratsamt kenne. Fast 20 Jahre war sie im Landratsamt tätig, zuerst im Amt für Abfallwirtschaft, nach zwei Jahren dann beim Schulverwaltungs- und Kulturamt. Dieses ist nach internen Umstrukturierungen derzeit als Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement neben der Schulverwaltung auch für alle Hochbaumaßnahmen an Kreisgebäuden zuständig. Eine Erfahrung, die sie für den Schulcampus nützen kann, bei dem sie als Bindeglied zwischen den Schulen und dem Baubereich auch für die Schulbauförderung zuständig ist.

Was hat sie an der Stelle im Blumberger Rathaus gereizt? Eine neue Herausforderung und trotzdem ein Arbeitsgebiet, „wo ich weiß, das sind meine Themen, die ich gerne mag“. Und die Fahrzeit zum Arbeitsplatz verkürze sich von rund einer halben Stunde auf wenige Minuten. Das Aufgabengebiet habe gepasst, und sie kenne einige Beschäftigte aus der Verwaltung, die alle einen zufriedenen Eindruck machten, für sie ein wichtiger Gesichtspunkt. „Ich gehe gerne arbeiten“, betont Rösch.

Dazu kommt ihr persönliches Verhältnis zu ihrem Umfeld. „Blumberg und die Ortsteile sind mein Wohnort“. Blumberg habe sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Es gebe Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Kindergärten und Schulen, außerdem liege Blumberg trotz seiner Lage an der Grenze sehr zentral: „Wir kommen überall schnell hin.“

Vorsitzende der Landfrauen Kommingen

In Kommingen engagiert sie sich bei den Landfrauen als Vorsitzende. Dabei hat die Organisation des Ferienprogramms „Hits für Kidzzz“ zusammen mit den anderen Vereinen im Ort und den Vereinen aus dem Nachbarort Nordhalden einen besonderen Stellenwert. Die Angebote sind alle vor Ort, die Eltern müssen die Kinder nicht irgendwo hin fahren, „und es dient dazu, dass die Kinder jahrgangsübergreifend miteinander zu tun haben“ und sich so auch besser kennen lernen. Mit den Aktivitäten der Landfrauen insgesamt sieht die Vorsitzende die Möglichkeit, „dass wir etwas zum Gemeinschaftsgefühl im Ort und zur Dorfgemeinschaft beitragen können.“ Ein Satz, der stellvertretend auch für die Landfrauen und Vereinen in den anderen Blumberger Ortsteilen gilt.