Die Coronazahlen in Blumberg geben Anlass zur Sorge. Mit 28 akut Infizierten von 10.058 Einwohnern liegt Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis hinter Triberg mit 17 akut Infizierten von 4719 Einwohnern an zweiter Stelle. wobei der Schwarzwald-Baar-Kreis schon seit Tagen zu den Risikogebieten zählt, der Inzidenzwert lag Am Dienstag bei 69,6.

Vorsicht geboten

Doch bei diesen Zahlen ist Vorsicht geboten, und es besteht zumindest derzeit noch kein Grund zur Panik. Die täglichen Zahlen sind jeweils nur eine Momentaufnahme, die sich schnell wieder ändern kann, nach oben oder nach unten. Vorsicht ist allerdings auch beim persönlichen Umgang mit dem Thema Corona geboten. Wer angesichts steigender Zahlen im ganzen Land immer noch meint, keinen Mundschutz tragen und keinen Abstand einhalten zu müssen, handelt mehr als fahrlässig.

In Zeiten, wo das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis in Blumberg mit Hochdruck daran arbeitet, die Infektionsketten nachzuverfolgen, um etwaige Kontaktpersonen in häusliche Quarantäne zu schicken, bedeutet jeder einzelne Fehler eine Gefahr für die Volksgesundheit. Wer meint, jetzt immer noch wie früher locker mit anderen plaudern und sich umarmen zu können, liegt falsch. Und wenn das Gesundheitsamt die Infektionsketten nicht mehr nachverfolgen kann, gerät die Pandemie außer Kontrolle. Wie ernst die Lage in Blumberg ist, zeigt sich auch daran, dass die Stadt den Einkaufsservice für Menschen in Quarantäne wieder reaktiviert.

