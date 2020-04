Die Zahl Coronvirus-Fälle in Blumberg stieg am Montag laut Gesundheitsamt von 39 um zwei auf 41, davon seien 19 Personen wieder genesen (eine mehr als am Sonntag), teilte das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis stieg die Zahl der Infizierten von Sonntag auf Montag um zehn auf 306. Darunter seien 96 Fälle, die bereits wieder gesund sind sowie drei Todesfälle.

