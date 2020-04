Das ist eine gute Nachricht: In Blumberg gibt es Stand Mittwoch 42 bestätigte Coronafälle, genau so viele wie am Dienstag, teilt das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mit Damit gibt es erstmals seit Tagen keine neu bestätigten Infizierten.

Zweite gute Nachricht

Die zweite gute Nachricht: Von den 42 bestätigten Fällen sind 22 Personen wieder genesen, das sind zwei mehr als am Dienstag. Trotzdem bleibt Blumberg damit hinter Villingen-Schwennningen mit 139 Fällen der Ort mit den zweitmeisten bestätigten Infizierten.

Riedböhringen Wie eine Riedböhringer Firma der Polizei in der Corona-Krise hilft Das könnte Sie auch interessieren

Im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis stieg die Zahl der bestätigten Coronafälle von Dienstag auf Mittwoch um 14 auf 336 Personen, darunter sind drei Todesfälle und 122 Menschen, die wieder genesen sind.

Um den Anordnungen gegen das schnelle Ausbreiten des Virus Nachdruck zu verleihen, setzt die Stadt Blumberg auch über die Osterfeiertage einen Security-Dienst ein, der in Blumberg und den Stadtteilen patrouillieren wird.