Die Planung des Blumberger Schwarzwaldvereins ist das richtige Zeichen. Mit dem Jahresprogramm 2021 zeigen die Verantwortlichen der Ortsgruppe eigene Initiative, und sie zeigen, dass sie gewillt sind, auch in den coronabedingt schwierigeren Zeiten nach vorne zu blicken und sich vorzubereiten.

Wer frühzeitig plant, ist gerüstet und hat dadurch bessere Chancen, seine Pläne auch umsetzen zu können. Wer eher in Trägheit und Tristesse verharrt, gibt das gesamte Handlungsfeld von vornherein verloren. Beim Schwarzwaldverein können Optimismus und die Zuversicht auf einen wichtigen Vorteil gründen:

Großer Vorteil

Bei Veranstaltungen an der frischen Luft ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass sie wieder relativ schnell stattfinden können. Und mit einer Mischung aus kleineren Touren unter der Woche und größeren, anspruchsvolleren Wanderungen kann es den Verantwortlichen um die Vorsitzende Monika Recktenwald gelingen, den positiven Aufwärtstrend der letzten Jahre fortzusetzen. Wie sehr die Wanderfreunde an ihre Zukunft glauben, zeigt sich daran: Für Samstag, 13. März, plant der Verein bereits seine Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Kranz“ in Fützen.

