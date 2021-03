Im Corona-Testzentrum in Blumberg haben sich bis gestern Nachmittag 83 Personen testen lassen. Für Donnerstag gebe es schon 28 Buchungen und für Freitag gar 43 Buchungen, sagte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy. Das kommunale Testzentrum ist in den Räumen des ehemaligen Getränkemarkts Fristo an der Tevesstraße und hat an vier Tagen in der Woche geöffnet.

Die Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 6.30 bis 10 Uhr sowie freitags von 15 bis 19 Uhr. Die Schnelltests sind kostenlos. Termine können über das Ticketsystem der Stadt unter www.stadt-blumberg.de gebucht werden. Die Testperson sollte etwa 20 Minuten Zeit mitbringen.

Das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis meldete am Mittwochmorgen für Blumberg zwei neu infizierte Personen. Da kein weiterer Patient gesundete, stieg die Zahl der aktuell Infizierten um zwei auf zwölf Personen. Insgesamt hat Blumberg bisher 308 bestätigte Corona-Fälle, davon sind 296 Menschen genesen.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis lag die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle am Mittwochvormittag bei 6.531 (+37 Fälle zum Vortag). Davon sind 6.146 Fälle bereits wieder gesund (+6 Fälle zum Vortag), dazu kommen 183 Todesfälle (+2). Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten im Landkreis bei 202 Personen (+29 Fälle zum Vortag).