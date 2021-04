Blumberg vor 5 Stunden

Corona-Statistik: In Blumberg sind an Gründonnerstag 26 Menschen

aktuell infiziert – Drei weniger als am Vortag

Die Corona-Statistik des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis sagt: In Blumberg sind an Gründonnerstag 26 Menschen aktuell infiziert, drei weniger als am Vortag.