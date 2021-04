Für Blumberg meldete das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis am Dienstag Stand 8.30 Uhr einen weiteren Rückgang der aktuell infizierten Personen von 30 auf nun 27. Die Zahl aller bestätigten Corona-Fälle blieb in Blumberg bei 356 Personen, davon sind 329 Personen genesen (drei Personen mehr als am Vortag).

Blumberg Corona-Statistik: Blumberg hat derzeit 30 aktuell Infizierte – Neuer Rekord im kommunalen Testzentrum Das könnte Sie auch interessieren

Im Schwarzwald-Baar-Kreis lag die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten am Dienstagvormittag bei 297 Personen (- 23 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle lag gestern bei 7.117 (+ 16 Fälle zum Sonntag). Davon wurden 6.636 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 39 Fälle zum Montag), die Zahl der Todesfälle blieb bei 184 Verstorbenen.