Für Blumberg meldete das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis am Sonntag einen neu Infizierten und keine weitere genesene Person. Damit gibt es in der Stadt nun 285 bestätigte Corona-Fälle, von denen 277 Personen genesen sind. Die Zahl der aktuell mit Covid-19 Infizierten stieg damit um eine Person auf acht Personen.

Mönchweiler/Unterkirnach/Brigachtal/Niedereschach/Königsfeld Schnelltests werden zum Stresstest: So haben die VS-Umlandgemeinden kurzfristig die Testungen für Schulen und Kitas organisiert

Im Schwarzwald-Baar-Kreis liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei insgesamt bei 97 Personen (+5 Fälle zum Vortag und plus sieben Fälle im Vergleich zum Freitag). Am Sonntag, 21. Februar, wurden 5.821 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 9 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 6.094 (+ 14 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 176 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten.