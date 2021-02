Für Blumberg meldete das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis am Dienstag keinen neu Infizierten, dafür zwei weitere genesene Person. Damit gibt es in der Stadt weiterhin 286 bestätigte Corona-Fälle, von denen 279 Personen genesen sind. Die Zahl der aktuell mit Covid-19 Infizierten sank damit um zwei Personen auf sieben Personen.

Blumberg Zukünftige Schüler erkunden die Blumberger Realschule virtuell Das könnte Sie auch interessieren

Im Schwarzwald-Baar-Kreis liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei insgesamt bei 72 Personen (- 13 Fälle zum Vortag). Am Dienstag, 23. Februar, wurden 5840 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 19 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle stieg auch im Schwarzwald-Baar-Kreis nicht an und liegt bei 6101 (wie am Vortag), davon sind 5852 Personen (+12) wieder genesen sowie 177 Personen (+ 1) gestorben.