Die erweiterte Notbetreuung in den Kindertagesstätten und Schulen in Blumberg und den Stadtteilen wird von weiteren Eltern in Anspruch genommen, teilt die Stadt mit. Bisher war die Notbetreuung nur für Kinder, deren Erziehungsberechtigte in den systemrelevanten Berufen arbeiten, vorgesehen.

Blumberg Die Stadt Blumberg weitet die Notbetreuung aus

Die Neuregelung gibt nun auch Eltern oder Alleinerziehenden, die einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz wahrnehmen und von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten, die Möglichkeit, ihre Kinder in der Notbetreuung anzumelden. Derzeit werden 23 Kinder in den Kindertagesstätten, zwölf Grundschulkinder und zwei Realschüler betreut. Die Notbetreuung erfolgt unter speziellen Hygieneanforderungen. Die Formulare für die Beantragung der Notbetreuung sind im Internet unter www.stadt-blumberg.de zu finden.

Keine neu Infizierten in Blumberg

Dass es sich lohnt, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, zeigen die aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes im Schwarzwald-Baar-Kreis. Seit mehr als einer Woche gibt es in Blumberg 44 bestätigte Fälle und 39 Geneses. Es wurde kein einziger weiterer Corona-Patient festgestellt.