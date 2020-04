Eine gute Nachricht für Riedböhringen: Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle nahm seit zwei Wochen nicht mehr zu: Und von den 28 infizierten Personen, so viele wie am 2. April, sind 25 bereits wieder genesen. Im gesamten Stadtgebiet Blumberg sind von 43 Infizierten inzwischen 31 genesen. Zieht man die Zahlen aus Riedböhringen ab, sind von verbleibenden 15 Corona-Fällen im restlichen Blumberg sechs wieder genesen, sprich in Riedböhringen sind sowohl zahlenmäßig wie auch anteilmäßig mehr coronainfizierte Menschen wieder genesen als im restlichen Blumberg Stadtgebiet.

Riedböhringen Riedböhringen: Ausgangssperre wird nicht verlängert Das könnte Sie auch interessieren