Wegen der Corona-Krise hat der DRk-Ortsverein Blumberg am Dienstagabend die Kleidercontainer in Blumberg am Sportzentrum sowie in Riedöschingen bei der Kompromissbachhalle versiegelt, teilte Vorstandsmitglied Petra Wölfle mit

Die Kleidercontainer in Riedböhringen bei der Mehrzweckhalle sollen zu einem späteren Zeitpunkt versiegelt werden. „Riedböhringen dürfen wir wegen der Ausgangssperre gar nicht anfahren“, erklärt Petra Wölfle.

In Riedböhringen hatte Blumbergs Bürgermeister Markus Keller am Dienstag in Absprache mit dem Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis eine Ausgangssperre verhängt, weil dort Stand Dienstag 22 von insgesamt 29 Blumbergern, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, leben.