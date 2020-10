Meldete das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis für Blumberg am Sonntag noch 32 akut Infizierte, waren es am Montag 30 Akutfälle und am Dienstag noch 28. Am Donnerstag wurden für Blumberg noch 27 akut Infizierte gemeldet.

Die Zahl aller seit Frühjahr bestätigten Corona-Fälle stieg von 86 am Freitag, 23. Oktober, auf aktuell 100 Fälle (29. Oktober Stand 9 Uhr). Blumberg hat damit zum ersten Mal die Marke 100 erreicht.

Blumberg Coronazahlen in Blumberg: Die Lage ist ernst Das könnte Sie auch interessieren

Stadt reaktiviert Einkaufservice

Da die Zahl der Blumberger Einwohner, die sich in häuslicher Quarantäne befinden, laut Bürgermeister Markus Keller bei rund 200 liegt, hat die Stadt den Einkaufservice vom Frühjahr reaktiviert.

So funktioniert der Einkaufservice

Wer Hilfe braucht beim Einkaufen, oder einen Tierfreund, der mit dem Hund mal Gassi gehen kann, oder wer sich einfach einmal gerne mit einem anderen Menschen am Telefon austauschen möchte, kann sich bei der Stadt unter der Telefonnummer (0 77 02) 51-106 oder unter haltetzusammen@stadt-blumberg.de melden.

Blumberg Hohe Coronazahlen: Stadt Blumberg montiert 70 Hinweisschilder auf Abstandsregeln und Masken Das könnte Sie auch interessieren

Der Service ist für den Kauf von Lebensmitteln in haushaltsüblicher Menge (keine Genussmittel wie zum Beispiel Alkohol oder Zigaretten). Die Stadt koordiniert und sammelt alle Wünsche und Angebote, der Einkauf wird von dem Helfer an die Haus-/Wohnungstür geliefert mit Kassenbon und einem Überweisungsträger.