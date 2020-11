Die Zahl der akut am Virus Covid-19 infizierten Menschen in Blumberg nahm über das Wochenende wieder ab. Hatte das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis am Freitag 31 akut infizierte Personen gemeldet, zwei mehr als am Donnerstag, waren es am Samstag und Sonntag noch 28 und am Montag Stand 9 Uhr noch 23 Personen. In der vorigen Woche stieg die Zahl von 22 am Montag auf 31 akut Infizierte am Freitag.

Die Zahl aller bestätigten Corona-Fälle in Blumberg liegt seit Samstag bei 145, davon sind 122 Personen genesen. Die Stadt hat auf den generellen Anstieg reagiert, beiden Rathäuser sind seit rund zwei Wochen für den normalen Publikumsverkehr geschlossen, wichtige Termine gibt es nach Vereinbarung, ansonsten bittet die Stadt, Anfragen und Angelegenheiten per Telefon oder Email zu regeln.