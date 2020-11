Die Zahl der akut an dem Virus Covid-19 infizierten Blumberger lag am Freitag bei 17 Personen, meldete das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis. Damit ging die Zahl der akut Infizierten innerhalb einer Woche um fast die Hälfte zurück. Lag die Zahl am Freitag, 20. November, noch bei 31 Personen, meldete das Gesundheitsamt am Freitag, 27. November, noch 17 akut Infizierte. Der Trend hatte sich schon am Montag mit 23 Infizierten abgezeichnet, am Mittwoch waren es noch 20. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Blumberg liegt mittlerweile bei 150 Personen, davon sind 133 genesen.

Blumberg Corona: Die Zahl der akut infizierten Blumberger nimmt weiter ab