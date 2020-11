Die Zahl der akut am Virus Covid-19 infizierten Menschen in Blumberg nimmt diese Woche weiter ab. Am Mittwoch und am Donnerstag (Stand 9 Uhr) meldete das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis jeweils 20 Personen, allerdings stieg die Zahl der bestätigten Fälle von Mittwoch auf Donnerstag um vier auf nun 150. Auf der anderen Seite stieg auch die Zahl der genesenen Bürger um vier von 126 am Mittwoch auf 130 am Donnerstag.

Blumberg erlebt damit nach 31 akut infizierten Personen am Freitag, 20. November, in sechs Tagen einen Rückgang um elf Personen.

Für die 20 Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis meldet das Gesundheitamt für Donnerstag diese Zahlen:

Villingen-Schwenningen: 1.054 (davon 749 Personen genesen)

• Donaueschingen: 254 (davon 156 Personen genesen)

• Bad Dürrheim: 110 (davon 75 Personen genesen)

• Blumberg: 150 (davon 130 Personen genesen)

• Bräunlingen: 51 (davon 35 Personen genesen)

• Brigachtal: 56 (davon 43 Personen genesen)

• Dauchingen: 28 (davon 23 Personen genesen)

• Furtwangen: 114 (davon 99 Personen genesen)

• Gütenbach: 12 (davon 9 Personen genesen)

• Hüfingen: 98 (davon 72 Personen genesen)

• Königsfeld: 60 (davon 48 Personen genesen)

• Mönchweiler: 24 (davon 16 Personen genesen)

• Niedereschach: 49 (davon 34 Personen genesen)

• Schönwald: 15 (davon 11 Personen genesen)

• Schonach: 18 (davon 16 Personen genesen)

• St. Georgen: 165 (davon 130 Personen genesen)

• Triberg: 65 (davon sind 53 Personen genesen)

• Tuningen: 18 (davon sind 10 Personen genesen)

• Unterkirnach: 18 (davon sind 11 Personen genesen)

• Vöhrenbach: 50 (davon sind 23 Personen genesen)