Das kommunale Corona-Testzentrum in Blumberg steht vor seiner ersten Vollbuchung. Für den heutigen Freitag, 26. März, sind Stand 10.50 Uhr nur noch fünf Test-Plätze frei, es gibt bereits 90 Termin-Buchungen, teilte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy auf Anfrage mit.

In einer Woche 220 Personen getestet

Damit hat die Stadt heute Abend in einer Woche mehr als zwei Prozent der rund 10.200 Einwohner testen lassen. Seit Beginn am Freitag, 19. März, wurden bis einschließlich Donnerstag 131 Menschen getestet. Die bisherige Tages-Rekordmarke waren 43 am Donnerstag. Mit den 90 Buchungen für Freitag wird sie schon mehr als verdoppelt, die Zahl der Getesteten steigt dann auf insgesamt 221 Menschen.

Testzentrum auch Gründonnerstag und Karfreitag in Betrieb

Amtsleiterin Nicole Schautzgy weist ausdrücklich darauf hin, dass das Testzentrum auch an Gründonnerstag und Karfreitag in Betrieb ist. Gründonnerstag von 6.30 bis 10 Uhr und Karfreitag von 15 bis 19 Uhr.

Das kommunale Testzentrum ist den ehemaligen Räumen des Fristo-Getränkemarktes in der Leo-Wohlebstraße (Querspange). Die Öffnungszeiten sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 6.30 bis 10 Uhr sowie freitags von 15 bis 19 Uhr. Die Schnelltests sind kostenlos. Termine können über das Ticketsystem der Stadt unter www.stadt-blumberg.de gebucht werden oder über die Telefonnummer 07702/51-0. Die Testperson sollte etwa 20 Minuten Zeit mitbringen.

Am Freitag, 26. März wurden 6.184 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 26 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 6.613 (+ 39 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 183 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten bei 246 Personen (+ 13 Fälle zum Vortag).

Wieder mehr aktuell Infizierte in Blumberg

Wie wichtig tägliche Tests sind, zeigen die aktuellen Zahlen des Gesundheitsamts im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Freitagmorgen meldete es für Blumberg acht Neuinfizierte und eine weitere genesene Person. Damit stieg die Zahl der aktuell Infizierten in Blumberg von 18 um sieben auf nun 25 Personen.