Die Corona-Fälle in Blumberg steigen, an Heiligabend wurden deshalb kurzfristig die Gottesdienste abgesagt. Der Blumberger Jürgen Mahler sieht eine Ursache dafür: „Eine der größten Ausbreitungsgefahren sind organisierte Jugendgruppen die sich vor allem bei Dunkelheit aus verschiedensten Familien auf versteckten Plätzen und Wegen treffen.“

Treffen in der Dunkelheit

So habe er bei seinen abendlichen Spaziergängen wiederholt Jugendgruppen angetroffen. Kurz vor Weihnachten sei er auf dem Gehweg zwischen Pflegeheim und Betreutem Wohnen auf 15 bis 20 Jugendliche im Alter von circa 16 bis 20 Jahren ohne jeglichen Gesichtsschutz gestoßen. „Da mir von den Jugendlichen kein gesicherter Durchgang gewährt wurde, ging ich in großem Abstand über die Wiese an der Gruppe vorbei.“ Hier, so meint Mahler, müsse unbedingt etwas in größerem Umfang geschehen, um dieses Gefahrenpotenzial zu minimieren.

Ohne verstärkte Kontrollen und entsprechende Maßnahmen sei dieses Problem sicher nicht zu lösen. Er selbst habe mit der Polizei sowie mit dem Ordnungsamt diesbezüglich Kontakt aufgenommen. Jürgen Mahler appelliert an alle Bewohner, diese Entwicklung verstärkt zu beobachten und solche Vergehen umgehend der Polizei zu melden, dem Posten Blumberg, Telefon 07702/41066, oder dem Revier Donaueschingen unter Telefon 0771/83783-0, oder dem Ordnungsamt der Stadt Blumberg.