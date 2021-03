Um die Eltern zu entlasten, hat der Blumberger Gemeinderat am Donnerstag einstimmig die Elternbeiträge für die städtischen und konfessionellen Kindertagesstätten sowie der Schulkindbetreuung der Werkrealschule/Realschule und Grundschule Eichberg für die Monate Januar und Februar 2021 erlassen. Die Notbetreuung wird wie bisher tageweise abgerechnet. Bei den Kosten handelt es sich um insgesamt 99.739,30 Euro, davon 48.032,30 Euro in den vier konfessionellen Einrichtungen und 51.707 Euro in den vier städtischen Einrichtungen sowie der Schülerbetreuung.

Blumberg Blumberg passt die Elternbeiträge für Betreuung an Kindergärten und Schulen an Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Markus Keller hoffte, dass dies „die letzte Niederschlagung der Elternbeiträge war“, wie er es ausdrückte. Mitte Dezember hätten die Tagesstätten geschlossen und am 22. Februar wieder aufgemacht. Für Dezember hätten sie die Beiträge eingezogen, das soll mit dem ganzen Monat Februar wieder in etwa ausgeglichen werden, sagte Keller.

Konfessionelle Kindergärten

Für die evangelische Kindertagesstätte Buchberg-Arche wären das im Januar 8486,90 Euro und im Februar 9713,00 Euro; für die katholische Kindertagesstätte St. Josef in Blumberg sind es Januar und Februar jeweils 9977,20 Euro; für den katholischen Kindergarten Arche Noah in Riedböhringen sind es pro Monat jeweils 7110 Euro und für den katholischen Kindergarten St. Josef in Riedöschingen jeweils 2829 Euro.

Städtische Kindergärten

Für die städtischen Kindergärten sind es bei Sophie-Scholl in Blumberg 8934 Euro im Januar und 8644 Euro im Februar; beim Kindergarten Epfenhofen sind es jeweils 2612 Euro und beim Kindergarten Hondingen jeweils 1409 Euro, und bei der städtischen Kindertagesstätte Stadtzwerge sind es pro Monat 5573 Euro. Für die Schulkindbetreuung für Grundschule, Real- und Werkrealschule sind es im Januar 3409 Euro und im Februar 3332 Euro.

Blumberg Blumberger Kindergärten: Der Gemeinderat erlässt auch die Elternbeiträge für Juni Das könnte Sie auch interessieren

Die Erzieherinnen wurden zunächst weiterbezahlt. Seit 18. Januar wurde für die kommunalen Mitarbeiterinnen die Möglichkeit der Kurzarbeit in Anspruch genommen, soweit sie nicht in der Notbetreuung eingesetzt waren. Für die Beschäftigten der kirchlichen Einrichtungen sei das Beantragen von Kurzarbeit aufgrund der derzeit geltenden rechtlichen Bedingungen nicht möglich.

Teilausgleich durch das Land

Das Land und die kommunalen Landesverbände haben sich bei den Elternbeiträgen für eine Entlastung durch Erlass während der Schließung ausgesprochen. Als Teilausgleich für die Ausfälle strebt das Land eine Gebührenerstattung von 80 Prozent an, die kommunale Seite würde 20 Prozent übernehmen. Die Absprachen hierzu sind noch nicht abgeschlossen.