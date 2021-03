Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird die Stadt Blumberg ein kommunales Testzentrum einrichten. Das Zentrum soll in ein Gebäude kommen, sie seien gerade beim Eruieren, welches Gebäude in Frage komme, sagte Bürgermeister Markus Keller dem SÜDKURIER. Spätestens übernächste Woche, sprich in der Woche nach der Landtagswahl soll das Testzentrum an den Start gehen. Dafür benötigen sie medizinisches Personal.

Blumberg gehört dann nach Hüfingen, das am Dienstag starten wird, und Villingen-Schwenningen zu den ersten Kommunen im Schwarzwald-Baar-Kreis mit einem kommunalen Testzentrum.

Schon 6000 Schnelltests besorgt

Vor zwei Wochen habe die bereits vom Land kostenlos 6000 Schnelltests besorgt, „aber die reichen nicht lange“ ist sich der Bürgermeister sicher. Die Frage sei, wie viele Bürger das Angebot annehmen. Offiziell heiße es, drei Prozent der Bürger würden den Test, der kostenlos ist, annehmen. Für Blumberg geht Bürgermeister Keller von fünf bis zehn Prozent aus. Die Frage sei auch, inwieweit Bürger die Schnelltests, die es ab Samstag für wenige Euro in bestimmten Supermärkten gebe, erwerben und nutzen werden.

Bürgermeister Markus Keller sieht im neuen Jahr großer Herausforderungen für die Blumberger Stadtverwaltung. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Die Stadt Blumberg hat das Corona-Geschehen durch konsequentes Handeln weitgehend in den Griff bekommen. In der letzten Woche blieben Zahlen der aktuell Infizierten unter zehn.

Für Freitag meldete das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis keine neu infizierte Person, dafür sind zwei weitere Personen genesen. In der Stadt gibt es weiterhin 291 bestätigte Corona-Fälle, von denen 286 Personen genesen sind. Die Zahl der aktuell mit Covid-19 Infizierten sank von sieben auf fünf Personen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei insgesamt 85 Personen (+ 2 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt im Schwarzwald-Baar-Kreis bei 6.213 (+17 Fälle zum Vortag), davon sind 5951 Personen (+15 zum Vortag) wieder genesen sowie 177 Personen gestorben.