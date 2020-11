von Conny Hahn

Aus der Not eine Tugend machen: Das Blumberger Reisebüro Strecker will seine coronabedingt freien Kapazitäten sinnvoll nutzen und aktiv bei der Bekämpfung der Pandemie mithelfen.

Aus diesem Grund hat sich die Reiseagentur nun bei den Gesundheitsämtern der Landkreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Rottweil, Waldshut, Freiburg und Konstanz als Taskforce zur Pandemiebekämpfung beworben.

Städte an der Kapazitätsgrenze

Vielerorts klagen Städte und Gemeinden, dass ihre Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Covid-19-Infektionsketten an die Grenzen ihrer Kapazitäten stoßen und dies trotz der Unterstützung durch eigens dafür abgestellte Soldaten der Bundeswehr. „Auch in den genannten Landkreisen sind die Kapazitäten knapp“ begründet Reinhold Strecker, Geschäftsleitung in der Reiseagentur, seinen Schritt. „In unserem Reisebüro dagegen haben wir gerade freie Kapazitäten, da wir aufgrund der Pandemie sowie des aktuellen zweiten Lockdowns nur sehr wenig bis gar nichts zu tun haben. Wir sind dringend daran interessiert, dass diese Pandemie ein rasches Ende findet.“

Zudem wollten sie etwas tun und so gerne einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Daher liege es nahe, aktiv an der Verfolgung von Infektionsketten mitzuarbeiten. Reinhold Strecker führt vor allem die klassischen Qualifikationen von Reisebüro-Mitarbeitern als perfekte Voraussetzung für den Einsatz als Pandemie-Taskforce an: Seine Reiseagentur sei im Ort bestens vernetzt.

Dazu kämen eine professionelle Kommunikation in verschiedenen Sprachen, soziale Kompetenz sowie ein ordentliches Maß an Flexibilität gehören fest zum Job. Zudem seien Reisebüros den Umgang mit sensiblen Daten gewohnt, firm in der Arbeit mit Informationstechnologie und auch in der Lage, sich schnell in neue Prozesse einzuarbeiten. Als integraler Teil nationaler und internationaler Kommunikationsnetzwerke sei die Reiseagentur Strecker nicht nur lokal, sondern auch überregional sehr gut angebunden.

Im Reisebüro Strecker (von links): Tourismusminister Guido Wolf (von links), hier bei einem Besuch im Reisebüro Strecker im Mai dieses Jahres, unterstützt Agenturleiter Reinhold Strecker (rechts) bei seinem Vorstoß. Mit dabei ist Rudi Katz vom Verein Senioren der Wirtschaft, der für Strecker als Berater arbeitet. Bild: Holger Niederberger | Bild: Niederberger, Holger

Ein weiterer Vorteil sei die bereits komplett vorhandene Infrastruktur des Reisebüros: Räumlichkeiten mit Telefon und Computer sind vorhanden, so dass sich die Mitarbeiter nach einer Einweisung in die zu erledigenden Aufgaben quasi mit sofortiger Wirkung an die Arbeit machen könnten. Reinhold Strecker steht zunächst mit drei Mitarbeitern zur Verfügung. Da jedoch auch seine Segway-Flotte aufgrund des Lockdowns derzeit komplett still steht und dies zudem ein saisonales Geschäft mit Schwerpunkt auf dem Sommerhalbjahr ist, könnten die Kapazitäten bei Bedarf kurzfristig bis auf etwa zehn Personen aufgestockt werden.

„Wir sollten als Gesellschaft bis zur Überwindung der Pandemie auf Strukturen setzen und Potenziale heben, die bereits vorhanden sind und die helfen werden, das Pandemiegeschehen zu kontrollieren“, sagt Reinhold Strecker. „Wir sind bereit, neue Wege zu gehen. Es muss das gemeinsame Ziel von Gesellschaft und Politik sein, die Pandemie mit allen zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu bekämpfen.“

Bundesweite Aktivitäten

Die bundesweit arbeitende Reisebüro-Kooperation Holiday Land, in der die Reiseagentur Strecker Mitglied ist, unterstützt die Taskforce-Initiative. So bewerben sich auch Reisebüros in anderen Städten bei ihren lokalen Gesundheitsämtern. Die Reinhold Strecker daraufhin bereits bekannten Rückmeldungen sind dreigeteilt: manche Reisebüros haben wie er selbst noch gar keine Antwort erhalten, einige eine Absage, andere jedoch auch eine Zusage.

Im Raum Hamburg schon Reisebüros im Einsatz

„Im Raum Hamburg arbeiten Kollegen aus dort ansässigen Reisebüros bereits beim Nachverfolgen der Infektionsketten mit, was wohl auch ganz gut funktioniert.“ Aufgrund der unterschiedlichen Reaktionen hat sich das Blumberger Reisebüro bewusst bei mehreren Gesundheitsämtern beworben. Somit hoffe man einerseits auf die Erhöhung der Chancen, überhaupt eine Zusage zu erhalten. Andererseits stehe man jedoch im Falle von mehreren Zusagen je nach Arbeitsaufkommen auch für mehrere Landkreise zur Verfügung, so Reinhold Strecker.

Bundesweiter Vorstoß

Die Reisebüro-Kooperation Holiday Land mit der Reiseagentur Strecker in Blumberg erhält bei ihrer Bewerbung Unterstützung. „Best Reisen“, ein Verbund unabhängiger Reisebüros, hat den Taskforce-Vorschlag zudem den Gesundheitsministerien des Bundes und der Länder unterbreitet. Der Blumberger Agenturleiter Reinhold Strecker hat die Idee bereits mit Guido Wolf, Minister für Justiz und Tourismus in Baden-Württemberg, besprochen, der sie für sehr gut befand und unterstützen will. „Wir meinen es ernst“, fasst Reinhold Strecker zusammen.