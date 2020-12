Für Blumberg meldete das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis am Mittwoch Stand 9 Uhr neun neu Infizierte. Die Zahl der akut mit dem Virus Covid-19 Infizierten stieg von elf am Dienstag auf 19 am Mittwoch, da die Zahl der Genesenen ebenfalls um eine Person zunahm. Insgesamt gibt es in Blumberg jetzt 163 bestätigte Corona-Fälle, davon sind 144 Personen genesen.

