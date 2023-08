Der 24-jährige Blumberger Kampfsportler Christian Fischer kennt nur einen Weg – nach oben. Nachdem der ehemalige Deutsche U21-Meister im Boxen im Herbst 2021 zu MMA wechselte, sieht sich der mehr als 100 Kilogramm schwere Modellathlet in der Spur. Anstatt im Ring kämpft er nun in einem Käfig.

Bei den internationalen Deutschen Meisterschaften des Verbandes MMA-I sicherte sich Christian Fischer jüngst in der Schwenninger Deutenberg-Halle im Schwergewicht über 90 Kilogramm durch ein blitzschnelles K.o. den Sieg. Mit seiner überlegenen Schlagtechnik, mit der er seinen erfahrenen Gegner Nils De-Vries aus Oldenburg kurz nach dem Startgong mit einer rechten Geraden überraschte und mit anschließendem Tritt in den Bauch nachlegte, war der Kampf nach sechs Sekunden bereits entschieden. Bei MMA kämpfen die Sportler in einem Käfig, und sie dürfen sich Techniken unterschiedlicher Kampfsportarten bedienen.

Der Lokalmatador wurde nach seinem Sieg vor rund 1000 Zuschauern begeistert gefeiert. Nach seinem dritten Sieg im vierten Kampf will er am Samstag, 6. August, bei einer Großveranstaltung in Lahr nachlegen. In der südbadischen Hochburg des Mixed Martial Arts (MMA) wurde er für den Hauptkampf verpflichtet und will seine Klasse weiter beweisen. Bei einer großen Kampfnacht am 2. September in Stuttgart, wo er erneut den Hauptkampf bestreitet, will der hoch motivierte Sportler weiter für ein Kampfspektakel sorgen. Sein Ziel ist: Am 14. und 15. Oktober bei den Deutschen Meisterschaften des in Deutschland führenden GEMMAF-Verbands den nationalen Titel zu gewinnen. Im vergangenen Jahr ist er hier mit seiner bisher einzigen Niederlage im Halbfinale gescheitert.

„Diese Meisterschaft ist für mich ein wichtiges Sprungbrett, um meinen Traum mit dem Einstieg in den weltweiten Profibereich zu verwirklichen“, sagt Christian Fischer. Er strahlt nicht nur im Oktagon, in dem barfuß fast ohne Regeln gekämpft wird, ein gesundes Selbstvertrauen aus. Auf Grund seiner boxerischen Fähigkeiten – 2018 wurde er für den Boxring VS im Halbschwergewicht deutscher U21-Meister – sieht er im MMA vor allem im stehenden Kampf seine Stärken. „Ich habe mich auch im Kickboxen oder der Bodentechnik wie im Ringen stark verbessert“, sagt er. Weitere Elemente wie das Brazilian Jiu Jitsu oder die Muay Thai Kampfkunst vervollständigen sein Repertoire. Ab 2104 wurde er für den Boxsportverein Blumberg drei Mal hintereinander Landes-Jugendmeister.

Fischer sieht sich bei seinem Trainingsstützpunkt der Renzo Gracie Academy in Villingen bestens aufgehoben. Als eine der weltweit renommiertesten Martial-Arts-Kampfsportschulen ist die dortige Niederlassung für ihn eine wichtige Basis. In Zusammenarbeit mit seinem Trainer Hakan Ardic will er seine Schlagkraft erhöhen und seine Pläne verwirklichen. Wie gelingt das? Kein Alkohol, eine gesunde Ernährung, tägliches Training sowie als Ausgleich seine Familie mit sechsjähriger Tochter. Der gelernte Einzelhandelskaufmann baut sich zudem ein zweites Standbein auf. In Blumberg-Zollhaus betreibt er ein Tattoo-Studio, einen weiteren Standort hat er nun in Stuttgart eröffnet.