von Conny Hahn

Weihnachten kann kommen: Zumindest für etliche Menschen und Familien im Raum Riedöschingen, die jetzt am Wochenende schon ihr wichtigstes Utensil ewerben konnten, den Weihnachtsbaum. Denn der Sparclub „Blauer Stein“ Riedöschingen bot am Samstag allen Interessierten einen Christbaumverkauf der besonderen Art an: in der Christbaumkultur unterhalb der Gemeinschaftsantenne in Riedöschingen konnten sich die Besucher ihren Lieblingsbaum nicht nur selbst aussuchen, sondern ihn auch gleich noch selbst fällen, schlagen oder umsägen. Wer wollte, bekam natürlich auch die nötige Unterstützung beim Ummachen des Weihnachtsbaumes sowie beim Tragen.

Zahlreiche Besucher suchen sich beim Christbaumverkauf des Sparclubs Blauer Stein Riedöschingen ihren Wunschbaum selbst aus und die meisten davon fällen ihn auch selbst, um ihn dann im Netz verpackt nach Hause zu transportieren. Bild: Conny Hahn.

Der Vorsitzende Richard Längler sowie sein Team waren hier gerne behilflich. Sie zeigten sich am Ende des Verkaufstages sehr zufrieden, hatten doch trotz des eher schlechten Wetters insgesamt 130 Weihnachtsbäume einen Abnehmer gefunden und dem Verein somit ein paar Einnahmen für die Vereinskasse ermöglicht.

Gute Disziplin

Auch wenn bei der schönen Aktion coronabedingt keine Bewirtung stattfand, nutzten viele Familien aus Riedöschingen und den benachbarten Ortschaften unter Einhaltung des Hygienekonzepts das Angebot. Besonders für die Kinder war es ein tolles Erlebnis, sich den gewünschten Baum direkt im Wald aussuchen zu können und zu erleben, wie er gefällt und nach Hause transportiert wurde.