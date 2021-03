Dass viele Geschäfte jetzt an Gründonnerstag und Karsamstag doch wieder öffnen dürfen, sorgt in Blumberg für Erleichterung. Im Grundtenor schwingt aber auch Unverständnis mit über den Zickzack-Kurs der Bundeskanzlerin mit der Ministerpräsidenten-Runde. Und was bleibt ist Unsicherheit: die Unsicherheit, wann die Politik den Unternehmen möglicherweise die nächsten Hürden aufbürdet.

Metzgermeister Alexander Zier von der Metzgerei Zier hatte die Entwicklung schon geahnt. Er habe am Mittwoch zu seiner Frau Christine Zier gesagt, sie solle mal abwarten, diese Entscheidung mit Gründonnerstag könne die Politik nicht aufrecht halten. Die Erleichterung ist groß. „Ich bin Gott froh, das wäre ein Fiasko geworden.“ Am Karsamstag hätte sich bei ihnen in der Metzgerei alles gebündelt.

Gründonnerstag für Metzgerei starker Tag

Für sie sei Gründonnerstag ein starker Tag, aber, das betont Alexander Zier, sie hätten ja noch aufmachen dürfen. Nicht verstehen kann er, weshalb Supermärkte öffnen dürfen aber kleine Läden, die nicht überlaufen seien, nicht. Nicht verstehen könne er auch: In Amerika seien schon 120 Millionen Menschen geimpft worden, Deutschland hinke da weit hinterher.

Auch Mirjam Gralke von BlumenHandwerk ist erleichtert. Für sie sei es zwar immer ein Hin und Her mit dem Personal einteilen und dem Bestellen von Ware, aber „die zwei Tage sind für uns wichtig.“ Im Frühling seien es die beiden umsatzstärksten Tage.

Nicole Knöpfle von der Bäckerei und Konditorei Knöpfle in Blumberg erlebt die Situation so: Planung sei mittlerweile ein Wort aus dem Jahr 2019. Die Planung für die Mitarbeiter in der Karwoche sei längst geschrieben, „wir hatten schon Bestellungen für Gründonnerstag und Karsamstag“, schildert die Unternehmerin. Und dann die kurzfristig angeordnete Schließung an Gründonnerstag, die viele Fragen aufgeworfen habe. Zum Beispiel die Frage, „wie wird der Donnerstag abgerechnet?“ Die Rechtslage sei für sie völlig unklar gewesen, sagt Knöpfle. Noch voriges Jahr habe die Politik die Geschäfte an Karfreitag öffnen wollen, um alles zu entzerren. Dieses Jahr dann das krasse Gegenteil.

Kritik an kurzfristigen Entscheidungen

Nicole Knöpfle versteht inzwischen vieles in der Politik nicht mehr. Ganz besonders nicht, wie die Politik so kurzfristig entscheiden könne über die Köpfe der Betroffenen hinweg. „Beim zweiten Lockdown haben sie am Sonntag beschlossen, dass die Geschäfte ab Mittwoch schließen müssen.“ Sie kenne eine Blumenhändlerin im Städteviereck, die habe nach eigener Aussage für 8000 Euro Ware bestellt, die habe sie komplett wegwerfen können. Seit dem zweiten Lockdown am 16. November überlege sie sich dauernd Neues: Frühstücksboxen, die Weihnachtswelt und Osterwelt als Plattform für andere Geschäfte.

Die Bürokratie nimmt zu

Dass die Politik etwas tun müsse, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, kann sie nachvollziehen. Doch auch dessen ungeachtet erlebt die Unternehmerin, dass die Bürokratie ständig zunehme. „Deinem normalen Geschäft kannst du kaum noch nachkommen“, erklärt sie.

Die Bäckerei Knöpfle in Blumberg steht für ein erfolgreiches Unternehmen. Seit Nicole Knöpfle mit ihrem Ehemann Stefan Knöpfle den mehr als 100 Jahre alten Familienbetrieb im Jahr 2001 übernommen hat, haben sie die Zahl der Beschäftigen von 23 auf jetzt 60 Beschäftigte ausgebaut. „Wir sichern hier die Arbeitsplätze“, betont Nicole Knöpfle.

Große Hoffnung hat sie, dass das Städteviereck der Südbaar nach dem Beispiel Tübingens Corona-Modell-Region wird. Sprich, dass sich die Menschen täglich testen lassen können und dann ein Tagesticket für die Geschäfte erhalten können, wenn sie das Virus Covid-19 nicht haben.