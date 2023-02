Zu ihrem 60. Geburtstag war die Zugabe der Blumberger Burgpfeifer am ersten Programmabend der Blumberger Narrengesellschaft von einigen musikalischen Klassikern geprägt. Die im Jahr 1961 gegründete Vorzeigegruppe feierte coronabedingt zwei Jahre später ihr langjähriges Bestehen so richtig ab.

Was vor sechs Jahrzehnten mit einer illustren Runde begann, fand mit ihrem spektakulären Auftritt einen Höhepunkt einer langen Erfolgsgeschichte. Von niemandem wurde die Blumberger Saalfastnacht auf der Bühne mehr geprägt, und die sich immer wieder veränderten Formationen wurden ihrem Ruf stets gerecht. Wie die Kirsche auf der Torte waren und sind sie heute noch das besondere Etwas auf der heimischen Narrenbühne.

Die von Hubert Laube und Theo Casper 1961 ins Leben gerufene Gesangsgruppe schlug von Anfang wie ein Bombe ein und sorgte mit schlagfertigem Liedgut meistens mit viel tiefsinnigem Lokalkolorit für unvergessene Auftritte. Bereits beim ersten Gastspiel feierten damals bekannte Blumberger Gesichter wie Edgar Jung, Hubert Laube, Helmut Müller, Theo Casper, Emil Thielen oder das heutige Ehrenmitglied Horst Schmid 1961 eine begeisterte Premiere. Weit über 30 Jahre lang führten Helmut Bouillon und Hubert Laube mit viel Fantasie und Akribie die Regie.

Seit Mitte der 1990er-Jahre hatte Markus Fischer das Kommando inne. Ob als Ideengeber, Texter, eine Figur für exquisite Rollen auf der Bühne oder Gruppensprecher, ist der heute 56-jährige Fachlehrer ein Garant für eine Narretei aus der obersten Qualitätsschublade.

„Wir können seit Jahren auf eine Top-Truppe bauen, und bereits in unseren Proben, die Mitte Oktober beginnen, geht es immer hoch her. Es sprudelt nur so vor Ideen und alle bringen sich ein“, plaudert er aus dem Nähkästchen. „Immer wieder melden sich bei uns neue Bühnentalente. Vorsingen ist Pflicht, und dann wird entschieden, ob er bei uns aufgenommen wird“, beschreibt er das Prozedere für frische Einsteiger. „Zurzeit sind wir auch wieder instrumental stark aufgestellt, und unsere Musiker sorgen im Wechsel für die Begleitung“, freut er sich über die Vielseitigkeit seiner Akteure. Nachdem in den vergangenen Jahren feste Größen wie Franz Vogt und Tommy Sausen ihre Burgpfeifer-Karriere beendeten, ging es mit neuen Gesichtern nahtlos weiter.

Das diesjährige Schauspiel mit der Eröffnung des Hotels Flower Hill-Power Astoria setzte wieder einmal echte Maßstäbe und verzauberte ein begeistertes Publikum. Mit perfektem Liedgut gepaart mit komödienhaften Einlagen wurde das Zwerchfell arg strapaziert. Alle Akteure überzeugten in glänzenden Einzelrollen. Als geheimer Star setzte an der Rezeption Monsieur Stephan Braun mit französischem Charme, Akzent und Etikette weitere Glanzpunkte.