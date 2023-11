Für die Mehrzweckhalle Fützen sind im Haushalt 2024 einige Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Für die Erneuerung der Heizung, die Sanierung der Toilettenanlagen sowie den Austausch der Verglasung im Eingangselement werden laut Beschluss des Gemeinderates Haushaltsmittel von 255.000 Euro bereit gestellt. Um die Sanierungsmaßnahmen 2024 umsetzen zu können, wurde bei der Firma Ecoplan aus Donaueschingen eine zeitnahe Planung und Ausschreibung in Auftrag gegeben.

Vor allem die vorhandene Ölheizung der Buchberghalle, die noch aus dem Jahr 1973 stammt, muss dringend ausgetauscht werden. Darüber waren sich die Ratsmitglieder einig. Zusammen mit dem Ortschaftsrat wurde bereits ein Konzept für die zukünftige Wärmeerzeugung mittels Wärmepumpe erstellt. In Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) sowie einer Speichermöglichkeit können zirka fünfzig Prozent des eigenen Stroms für den Betrieb der Wärmepumpe verwendet werden. Dies verdeutlichte eine erste Konzeption. Außerdem sollen die Sanitärinstallationen an die aktuelle Trinkwasserverordnung angepasst werden. Energetische Verbesserungen der Gebäudehülle im zentralen Frontbereich sind weitere Maßnahmen.

Im Zuge der weiteren Planung für die neue Heizungsanlage sollen von der Verwaltung Fördermöglichkeiten geprüft werden. Für Ortsvorsteherin Andrea Gut besteht für diese Maßnahmen absolute Dringlichkeit. „Die Toiletten und Heizungsanlagen sind in die Jahre gekommen. Beides ist noch im ursprünglichen Zustand. Die 50 Jahre alte Ölheizung muss ausgetauscht werden. Es besteht nun die Chance, eine nachhaltigere und effizientere Beheizung zu integrieren. Dazu ist im Bereich der Erneuerung der Sanitäranlage die Installation einer barrierefreien Toilette vorgesehen“, erklärte sie. Für sie ist die Buchberghalle ein unverzichtbares Fundament für ein intaktes und soziales Miteinander im Dorf. „Es finden dort regelmäßig Veranstaltungen, die für unsere Ortsgemeinschaft wichtig sind, statt. Vor allem für sportliche Aktivitäten mit vielen Kindergruppen wird die Halle von den Vereinen sinnvoll genutzt. Auch für den Schulsport wird die Halle täglich ein bis zwei Stunden in Anspruch genommen“, so die Ortsvorsteherin. Auch die Jugend profitiere von diesen guten Möglichkeiten. Weitere Beispiele für die intensive Nutzung der Halle seien das Training der Tanzgruppen des SV Fützen oder die Übungsstunden der Fußballjugend von Herbst bis Frühjahr. Aber auch von anderen Vereinen aus Blumberg oder für private Veranstaltungen wie Hochzeitsfeste werden die großzügigen Räumlichkeiten der Buchberghalle gerne genutzt. Als nächster Höhepunkt steht das 50. Jubiläum der Eggäsli-Zunft am Samstag, 11. November, auf dem Programm. Dabei wird die Halle wie so oft aus allen Nähten platzen. Ein weiterer jährlicher Höhepunkt ist der überregionale Männertanzwettbewerb, der immer am Rosenmontag für Furore sorgt. So herrscht in der Mehrzweckhalle das ganze Jahr über immer viel Leben. Ansprechpartner für die ist Hausmeister Sebastian Wilhelm. Bei vielen Veranstaltungen werden die Vereine von ihm auch beim Auf- und Abbau unterstützt; außerdem ist er für die Außenanlagen verantwortlich.