Bei einem Unfall am Samstagabend gegen 22 Uhr hat sich ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 58-jähriger Isuzu D-Max-Fahrer auf der Straße Randenweg in Richtung Fützen unterwegs, als er bemerkte, dass an seinem Auto die Bremsen nicht mehr funktionierten.

Pick-Up kippt auf die Seite

Um sein Gefährt auf der abschüssigen Strecke zum Stehen zu bringen, fuhr der Mann einen angrenzenden Hang hinauf. Dabei kippte der Isuzu Pick-Up um, wobei sich der Fahrer leicht verletzte. Am Auto entstand Blechschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.