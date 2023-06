Neben einer Bäckerei an der Schaffhauser Straße steht ein Erdbeer-Verkaufsstand. An diesem wurde laut einer Mitteilung der Polizei in der Nacht auf Sonntag Feuer gelegt.

Der Unbekannte zündete hierzu hinter dem Verkaufsstand abgelegte Erdbeerkisten an. Auch die Rückwand des Standes wurde durch den Brand, der von selbst wieder ausging, in Mitleidenschaft gezogen.

Insgesamt entstand Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Polizei Blumberg hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet unter der Nummer 07702 42066 um sachdienliche Hinweise.