Der Großbrand in Riedöschingen am 17. Juni dieses Jahres hat die Brandopfer schwer getroffen. Sie verloren innerhalb weniger Stunden ihr Zuhause sowie ihr gesamtes Hab und Gut. Trotz des schnellen Ausrückens der Feuerwehr stand das Gebäude unmittelbar neben der Kirche bei deren Eintreffen bereits im Vollbrand, sodass es nicht mehr zu erhalten war. Die mehr als 130 Einsatzkräfte hatten mit zwei Drehleitern und mehreren Einsatzfahrzeugen bis weit in die Nacht hinein alle Hände voll zu tun, um das Feuer in den Griff zu bekommen und die umliegenden Häuser aufgrund der engen Bebauung vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen.

Noch in der Brandnacht startete Maximilian Grabs eine Spendenaktion über den Dienstleister Paypal. Wenige Tage später eröffnete Ortsvorsteher Robert Schey ebenfalls ein Spendenkonto, um insbesondere jenen eine Möglichkeit zum Spenden zu geben, die dies über den klassischen Weg tun wollten. Über beide Kanäle kamen mehr als 16.000 Euro zusammen. Der erste Teil aus der Spendenaktion von Maximilian Grabs konnte nach Klärung etlicher bürokratischer Hürden bereits im Sommer ausbezahlt werden. Die zweite Auszahlung vom klassischen Spendenkonto erfolgte kürzlich bei der Sparkasse Blumberg unter Beisein von Filialleiter Wolfgang Wehrle, Kundenberater Jan-Philipp Tröndle sowie Ortsvorsteher Robert Schey an die Familie Knecht.

Die Familie bedankt sich bei allen Einsatzkräften und Helfern für die geleistete Arbeit und Unterstützung, bei der Bevölkerung für die große Solidarität sowie bei allen Geld- und Sachspendern. Vater Stefan Knecht sowie sein Sohn Nils mit Freundin Dorothea sind froh, dass nach knapp zwei Monaten die Abbrucharbeiten der Brandruine abgeschlossen sind und sie nicht immer wieder auf die Trümmer ihres einstigen Zuhauses schauen müssen. Optimistisch blicken sie nach vorne, dass sie nächstes Jahr nach erfolgter Planung und je nach Verfügbarkeit der Handwerker mit dem Wiederaufbau des Hauses beginnen können.