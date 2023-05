Beim Boxsportverein Blumberg ist aktuell eine große Aufbruchsstimmung spürbar. Der 1959 gegründete Club, der in seiner Historie auf viele Landesmeistertitel verweisen kann, kann derzeit auf einen großen Zulauf an jungen Sportlern bauen. Nachdem die Nachwuchsarbeit während der Pandemie so gut wie brach lag, entdecken nun viele Jugendliche diese anspruchsvolle Sportart.

In der eigenen Trainingshalle im Vereinsheim Boxerpoint am Nordwerk ist jeweils dienstags und donnerstags von 18 bis 19.15 Uhr die Übungsstunde für Kinder ab dem vierten Lebensjahr sowie ab 19.15 bis 21 Uhr für Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr sowie für die Aktiven angesetzt. Mit den Nachwuchstrainern Thomas Samland und Dirk Kammerer sowie dem Coach für die Jugendlichen Franz Szany und dem lizenzierten Cheftrainer Michael Schäfer kümmern sich gleich vier Übungsleiter um die verschiedenen Altersgruppen. Für den neuen Vorsitzenden Peter Tumler, der seit September 2022 im Verein die Verantwortung übernimmt, kommt das steigende Interesse nicht von ungefähr. „Im Training herrscht bei uns immer ein dichtes Gedränge und mit über 25 Kindern und Jugendlichen ist der Zulauf groß,“ stellt der selbstständige Ingenieur für Lichttechnik eine wachsende Begeisterung fest.

Wenn die Eltern ihr Kinder zum Training bringen, herrscht sofort eine freundliche Atmosphäre. „Hier fühlen sich alle wohl und meine Kinder Janne (7 Jahre) und Julina (19 Jahre) sind mit großer Begeisterung dabei. Durch einen Zeitungsartikel wurden wir auf diesen Sport aufmerksam und wir fühlen uns hier bestens aufgehoben“, sagt die Mutter Stefanie Scherer. Für die beiden Nachwuchstrainer Dirk Kammerer und Thomas Samland stehen gegenseitiger Respekt und Disziplin an erster Stelle. „Wir schicken keine Kinder in den Ring. Körperbeherrschung, Koordination, Kraft und Ausdauer werden bei uns spezifisch trainiert. Boxen fordert neben dem ganzen Körper auch den Kopf“, sagen sie. Für die beiden Trainer stellt der Sport hohe Ansprüche. Etwas härter geht es schon im Training der Jugendlichen ab dem 15. Lebensjahr zu. Der erfahrene Coach Franz Szany, der in seiner erfolgreichen Juniorenzeit beim BSV Blumberg schon als Boxer gegen die deutsche Boxlegende René Weller im Ring stand, bringt hier neben dem hochqualifizierten Cheftrainer Michael Schäfer viel Erfahrung ein. Man hofft, im Herbst, bei den südbadischen Jugendmeisterschaften wieder den ein oder anderen Kämpfer in den Ring schicken zu können.

Sonst ist in diesem Jahr beim BSV viel geboten. Beim vergangenen Oldtimertreffen präsentierte man sich mit einem Infostand. An Pfingsten stellt man sich beim Sportfest des SV Mundelfingen mit einem Showkampf sowie Möglichkeiten zum eigenen Training an Sandsäcken vor. Mit der Teilnahme am Straßenfest sowie einem Konzert des bekannten Country-Sängers Sky-King am 23. September im Vereinsheim plant man weitere Veranstaltungen.

Zum Höhepunkt des Sport-Kalenders wird nach einigen Jahren Pause am Samstag, 18. November, in der Blumberger Stadthalle eine große Fight-Night veranstaltet. Kämpfer aus einigen Vereinen werden sich zwischen Seilen vorstellen. Vereinschef Peter Tumler sieht seinen BSV klar im Aufwind. „In unserem Vereinsheim Boxerpoint, welches von Dienstag bis Samstag ab 15 Uhr am Nordwerk geöffnet ist, stellen wir steigende Besucherzahlen fest. Mit einer Gartenwirtschaft sowie einem selbstgebauten Kinderhort mit mehreren Bewegungselementen gehen wir auch neue Wege“, sieht er seinen Verein gut aufgestellt.