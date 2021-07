Das Geschäft „Blumen Handwerk“ in der Blumberger Hauptstraße ist zurzeit geschlossen. An der Türe hängt ein Schild „Der Laden bleibt bis auf weiteres geschlossen.“ Am Telefon kommt eine Ansage, der gewünschte Teilnehmer sei derzeit nicht erreichbar. Im Rathaus versucht man ebenfalls, Betreiberin Mirjam Gralke zu erreichen, bisher noch ohne Kontakt. Nach Einschätzung von Vermieter Josef Tröndle zeichnet sich eine dauerhafte Veränderung an. Er will die nächsten Wochen noch abwarten.

