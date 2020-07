„Wir haben nur wenig Hoffnung, dass wir 2021 wie gewohnt unsere Fastnacht feiern können,“ lautete auf der Jahreshauptversammlung der Blumberger Narrenzunft Wutach-Hexen am Samstag im Hotel Löwen in Epfenhofen eine der Botschaften des Vorsitzenden Sebastian Ehlert.

Bei den fast durchweg einstimmigen Neuwahlen demonstrierte der Verein seine gelebte Geschlossenheit. Sebastian Ehlert wurde auch nach zwölf Jahren einstimmig für eine weitere Amtsperiode bestätigt. Ebenfalls großes Vertrauen erfuhren Klaus Nagel als 2. Vorsitzender, Corinna Ehlert als Schriftührerin, Sabrina Rath als erste und Tina Girrleit als zweite Kassierern sowie die Jugendwartin Tinett Müller.

Schriftführerin Corinna Ehlert berichtete über viele Aktivitäten. Bei Großveranstaltungen wie dem Street-Art-Festival, dem Straßenfest oder Blumberg on Ice bewies man aktive Präsenz. Der Besuch von zahlreichen Narrentreffen sowie eine tolle Fastnachtskampagne 2020 rundeten ein erfolgreiches Jahr ab. Im Verein wurde solide gewirtschaftet, der Kassenbericht von Tina Girlett offenbarte ein leichtes Plus. Die Kassenprüfer hatte nichts zu beanstanden. Wegen der Corona-Krise sind für das kommende Narrenjahr noch keine Termine geplant. Deswegen musste auch die Aufnahme der sechs Anwärter verschoben werden.

Sebastian Ehlert hob in seinen Ausführungen den tollen Zusammenhalt in der Hexenzunft hervor. Mit 60 Aktiven plus 23 Kinder- und fünf Jugendhexen kann der Verein auf ständigen Zuwachs bauen. Viele auswärtige Hexen bereichern die große Gruppe. Als Repräsentanten vervollständigen vier Hexenräte als Würdenträger im eigenem Häs die engagierte Zunft.

Mit diszipliniertem Auftreten und Zusammenhalt erarbeiteten sich die Wutach-Hexen eine gute Reputation. Mit der Ehrung einiger treuen Aktiven für fünf oder zehn Jahre Hexentreiben sowie einem abgelehnten Antrag, das dass Hexenkostüm nur zu offiziellen Anlässen getragen werden dürfe, fand die lebhafte Jahreshauptversammlung ihren Abschluss. (hhr)