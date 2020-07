Auf der Jahreshauptversammlung der Wutach-Hexen wurden zahlreiche Aktive geehrt: für fünf Jahre die gesamte Familie Nagel mit Klaus, Jennifer sowie dem Hexensamen Mia und Leonie, außerdem Claudio Hornung, Mike Kammerer, Jasmin Karwoth, Jana Amenda, Ylenio Marcucic und Lara Maria Kaupp.

Zehn Jahre dabei sind Simon Wellenberg, Nadja Wahl, Markus und Sandra Wahl. Die beiden letzteren wurden auch mit dem Verdienstenorden der Hochrhein Narrenverenigung Kleegau gewürdigt. 2014 wurden die Wutach-Hexen in diesen Verbund aufgenommen. 2028 soll in Blumberg das große Jahresnarrentreffen in Blumberg statt finden. Unser Bild zeigt von links Klaus, Jennifer, Mia und Leonie Nagel, Nadja, Sandra und Markus Wahl, Tinett Müller und Simon Wellenberger. Bild: Hans Herrmann