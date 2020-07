Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie erreichen alle Lebensbereiche. Besonders betroffen sind auch Vereine, und gerade dort spielt sich ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens ab. Doch obwohl den Vereinen durch das Virus CoVid-19 eine Plattform wegbrach, bleiben auch Sie in der Verantwortung, bei Aktivitäten wie Versammlungen die Hygiene-Anordnungen einzuhalten.

Wenn beim Einkaufen in Baden-Württemberg weiterhin die Maskenpflicht gilt und in Gaststätten das Personal generell mit Mund- und Nasenschutz arbeitet, muss das auch der Maßstab für andere Bereiche sein, wo Menschen zusammen kommen. Die Abstandsregeln nur bei den Tischen zu berücksichtigen, ist entschieden zu wenig.

Vereine besonders betroffen

Und da spielt es auch keine Rolle, ob einige Vereinsmitglieder vielleicht denken, die Ansteckungsgefahr sei nicht so groß, oder ob sich einige Mitglieder vermeintlich sicher fühlen, weil in ihrem Umfeld vielleicht niemand an Corona erkrankt ist. Wenn der Gemeinderat inklusive Verwaltung und Besucher mit rund 50 Personen aus Sicherheitsgründen die ganze Stadthalle benötigt, ist das der Maßstab. Deshalb bleibt jede Versammlung weiterhin ein Wagnis.

