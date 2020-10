von Reiner Baltzer

Mehr als 20 Mitglieder der Turnabteilung des Blumberger TSC saßen bei ihrer Jahreshauptversammlung (JHV) im Städtle-Saal des Blumberger Feuerwehrhauses mit dem nötigen Abstand zueinander und hygienebewusst. Unter ihnen befanden sich auch vier Mitglieder, die für langjährige Aktivität von von Rita Harnest aus dem Vorstandteam geehrt wurden.

Vier Vorbildsfrauen geehrt

Martha Rösch ist 40 Jahre dabei, Annalise Budweg 30 Jahre, Simone Hubrich 20 Jahre und Jaqueline Hewer zehn Jahre. Acht weitere Mitglieder werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgezeichnet. Rita Harnest und ihre Kollegin aus dem Vorstandsteam, Jaqueline Hewer führten durch die Versammlung und machten die neuen Jugendleiterinnen Sofie Geringer und Kerstin Blanco-Medrano mit ihren Aufgaben als Übungsleiterinnen bekannt. Schriftführerin Karin Eichler las ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2019 vor. Nur die Vereinsmeisterschaften waren aus organisatorischen Gründen ausgefallen.

Im Jahr vor der Pandemie gingen noch alle Veranstaltungen über die Bühne. An der letzten JVH am 3. Oktober 2019 wurde ein neues Vorstandsteam gewählt, sagte die Schriftführerin. Den Vorsitz übernahmen Rita Harnest, Jaqueline Hewer und Valerie Bartakova, die Leitung der Abteilung Mitgliederverwaltung liegt jetzt in den Händen von Alexandra Bouillon, die Leitung der Geschäftsstelle hat Monika Seckinger übernommen. Cilly Nakowitsch-Scherer führt jetzt die Kassengeschäfte. Ihr Kassenbericht stimmte die Mitglieder zuversichtlich. Die Kassenprüferinnen bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Auch die Übungsleiterinnen und Übungsleiter Adrian Schneider kamen zu Wort. Sie berichteten über den Stand der Dinge in ihren 13 Gruppen. Die Kinder, aber auch die Jugendlichen und Erwachsenen zeigen nach wie vor gute Leistungen und teilweise guten Trainings-Fleiß. Das traditionsreiche Nikolausturnen werde in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen, ließ Rita Harnest ihre Mitglieder wissen. Der Nikolaus werde aber die Kinder während des Trainings besuchen.