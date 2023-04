Bei der zehnten Auflage des Blumberger Ostermarktes herrschte unter den Besuchern im Freien und den Kunden in den Geschäften eine gute Stimmung. Das Wetter spielte einigermaßen mit und besonders in den Mittagsstunden herrschte reges Interesse an dem Marktangebot. Die Einzelhändler, die zu einem verkaufsoffenen Sonntag öffneten, konnten sich über mangelnden Besuch ebenfalls nicht beklagen. Auch nach dreijähriger Pause hatte der individuell gestaltende Blumberger Ostermarkt an Anziehungskraft nichts verloren.

Beim bunten Mix von ausgefallenen Geschenkideen bis zur kulinarischen Abwechslung kam jeder auf seine Kosten. Besonders gute Laune strahlten die Achdorfer Landfrauen aus. Ihre speziellen Angebote von Bienenwachstüchern, über gebastelten Stoffhühner bis hin zu selbst gebackenen Kuchen und Osterlämmern waren sehr gefragt. Die Landfrauen Roswitha Mess, Andrea Parschau und Claudia Auer hatten immer viel zu tun.

Von den neuesten Modellen bis zum Oldtimer gab es auf dem Betriebsgelände des Autohauses Knöpfle, das 2023 sein 75-jähriges Bestehen feiert, den ganzen Tag über viel zu sehen. Besonders zwei Camper, darunter ein Elektofahrzeug, wurden von den Besuchern ins Visier genommen. Die Inhaber Turgay und Hüsniye Egin konnten viele Besucher zu einem Kaffee begrüßen.

Bunt wurde es bei den Dekowaren von Emil und Maria Merz aus Mundelfingen. Ihre große Auswahl an kleinen und größeren Accessoires für die Verschönerung von Haus und Hof offenbarte sich als echter Renner. Als Stammgast zeigte sich „Bauer Mess aus dem Tal“ mit seinen aus eigener Herstellung stammenden Waren von seiner beste Seite. Das Angebot aus dem Betrieb von Hans-Peter und Angelika Mess reichte vom sauren Most mit geringem Alkohol bis zum prickelnden Secco aus Streuobst und bis zu hausgemachten Speck- und Wurstwaren und erfreute sich guter Nachfrage.

Ein echtes Gedränge war auch in der Stadtbibliothek zu vermerken. Das Jugendhaus sorgte fürs Kinderschminken, es gab eine Bastelecke für die Kleinen sowie ein spezielles Angebot, bei dem an diesem Tag auf die Mitgliedsausweise 50 Prozent Rabatt gegeben wurde. „Bei uns herrscht den ganzen Tag reger Betrieb“, freute sich die Vertreterin Evelyn Zach über ein ständiges Kommen und Gehen.

Die Exponate des Heimat- und Geschichtsvereins „Die Wurzelsucher“ erregten ebenfalls viel Aufmerksamkeit. Besonders eine historische Feuerwehruniform aus dem 18. Jahrhundert rief viel Neugierde hervor. „Wir konnten auch einige neue Mitglieder gewinnen“, stellte Vorstandsmitglied Herbert Kiefer fest.

Der Einzelhandel zeigte sich mit dem Besucherinteresse sehr zufrieden. Elf Geschäfte hatten an diesem Tag die Türen geöffnet. Die Wäsche in Kerstin Metzgers Geschäft „Popkorn“, die südländischen Textilien von Frisörin Alexandra Lang und die neue Mode aus unterschiedlichen Ländern im Betrieb von Azra Mitrovic ließen viele Frauenherzen höher schlagen. „Wir können uns nicht beklagen. Besonders hat mich der Besuch meiner langjährigen Vorgängerin Lore Sauter gefreut“, plauderte eine zufriedene Azra Mitrovic.

Große Schlangen bildeten sich vor den Grillstationen der Blumberger Familien Peter und Daniel Damm, die mit ihrem reichhaltigen Angebot von der klassischen Grillwurst bis zur geräucherten Forelle alle Hände voll zu tun hatten.