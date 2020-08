Stadtrat Werner Waimer (FDP) sprach im Gemeinderat an, dass der Luftsportverein den Flugverkehr am Luftlandeplatz ausweiten wolle. Ob dies auch in den Gemeinderat komme? Bei der Hallendachsanierung sei die Stadt ja finanziell auch mit dabei. Die Ultraleichthubschrauber hätten bereits zu Unmut in Zollhaus geführt.

Bürgermeister Markus Keller sagte dazu, der Antrag des Vereins diene nur zur Legitimierung des jetzigen Betriebs. Es stehe jeder Fraktion und jedem Bürger frei, Widerspruch einzulegen. Vorstandsmitglied Alexander Geisser sagte auf Anfrage, das Regierungspräsidium Freiburg habe die Vereine angewiesen, die Erweiterung der Platzzulassung zu beantragen, da mittlerweile zu viele Sondergenehmigungen auszustellen seien.

Es entstehe nicht mehr Flugverkehr, erklärte Geisser, die Tragschrauber dürfen nur unsere Mitglieder fliegen.“ Der Luftlandeplatz ist für Segelflugzeuge, Motorsegler und Motorflugzeuge mit einem Höchstabfluggewicht von bis zu 1,3 Tonnen zugelassen.