An der Grundschule der Grund- und Werkrealschule Eichberg kehrte am Mittwoch wieder ein Stück Normalität ein. Eine der beiden vierten Klassen, die wegen zwei positiv getesteter Schüler in Quarantäne musste, sowie ein davon betroffener Lehrer waren gestern wieder an der Schule zum regulären Unterricht, sagte Bürgermeister Markus Keller auf Anfrage.

Für alle anderen Lehrkräfte sowie für die Schülerinnen und Schüler einer weiteren Klasse endet die Quarantäne am Freitagabend.

Die ersten beiden Tage nach den Herbstferien waren alle Grundschullehrer in Quarantäne. Ende der Herbstferien war ein Lehrer positiv auf Covid-19 getestet worden, seine Klasse sowie alle anderen Lehrkräfte mussten daraufhin in Quarantäne, weil sie alle mit ihm persönlichen Kontakt gehabt hatten.