Im Blumberger Stadtwald beginnt in den kommenden Wochen die Saison für Brennholz. Blumbergs Revierleiter Patrick Egle und seine Kollegen denken dabei an die Haus- und Ofenbesitzer, die vor dem Winter ihre Brennholzlager auffüllen. Dabei stellt sich häufig die Frage, was sich als bestes Brennholz eignet. Förster Patrick Egle, zuständig für das Revier Fützen/Epfenhofen, setzt derzeit auf Eschenholz, und nennt viele Gründe. Einer davon: Durch das Eschentriebsterben fallen große Mengen Eschenholz an, die zu günstigen Preisen abgegeben werden können.

Günstigere Preise

Auf dem Brennholzmarkt war Eschenholz lange Zeit nicht gefragt, heißt es in einer Pressemitteilung des Schwarzwald-Baar-Kreises. Unter anderem, weil in Brennholzkreisen Vorurteile kursiert hätten. Besonders das Thema Brennwert beschäftige viele Ofenbesitzer. „Mit 2.100 Kilowattstunden je Raummeter liegt die Esche auf demselben Niveau wie Eiche und Buche, die pro Raummeter ebenfalls einen Brennwert von 2.100 Kilowattstunden aufweisen“, heißt es. Bei der Fichte liege der Brennwert dagegen bei lediglich 1.500 Kilowattstunden je Raummeter.

Neben dem hohen Brennwert habe die Esche weitere Vorteile wie zum Beispiel einen geringen Funkenflug und ein schönes Brennbild. Dadurch sei sie auch für offene Kamine bestens geeignet. Auch bei der Spaltfähigkeit gibt es Vorurteile gegenüber der Esche. Oft werde behauptet, sie spalte sich schlecht, was aber nur in Teilen stimme, denn „frisch eingeschlagen spaltet sich Eschenholz hervorragend.“ Wird Buchenholz ungespalten gelagert, fängt das Holz relativ schnell an sich zu zersetzen. Ein hoher Brennwertverlust setzt ein. Durch einen anderen physiologischen Aufbau trifft das auf die Esche hingegen nicht zu. Sie kann durchaus länger als Rundholz gelagert werden.

Wichtig für viele Brennholzkäufer ist sicher der Preis. Auch hier könne Eschenbrennholz punkten, denn der Preis liegt derzeit bei circa 56 Euro je Festmeter, heißt es in der Mitteilung. Buchenbrennholz sei dagegen teurer, es kostet derzeit 62 Euro je Festmeter. Der Preis für Fichte seit durch die vielen Schadenereignisse und die trockenen Sommer stark gefallen und liege beim Brennholz derzeit zwischen 20 Euro und 30 Euro je Festmeter. Hier könne der Preis abhängig von der Qualität schwanken. Im Vergleich zum Hartholzbrennholz sei die Fichte bei lediglich einem Drittel weniger Brennwert aber preislich wesentlich günstiger.

„Das Eschentriebsterben beschäftigt uns Förster leider schon seit langem. Nach wie vor müssen wir immer wieder Bäume entnehmen, da befallene Triebe absterben“, erklärt Patrick Egle. Durch einen Pilz werden die Triebe der Esche angegriffen, was in den meisten Fällen zum Absterben der Bäume führt, da das Wachstums- und Leitungsgewebe zerstört wird. Durch die vielen vom Pilz geschwächten Eschen haben auch weitere Schädlinge leichtes Spiel

Der Eschenbastkäfer ist einer von ihnen. Er gehört in die Familie der Borkenkäfer, wie die bekannten Vertreter Buchdrucker und Kupferstecher bei der Fichte. Wie alle Borkenkäfer befällt er aber nicht das Holz an sich, sondern nistet sich zwischen Rinde und Holz ein und unterbricht damit den Wasser- und Nährstoffkreislauf des Baumes. Es ist möglich, dass diese Käfer mit dem Brennholz in das Haus kommen können. Sie richten aber keinerlei Schaden am Holz im Haus an.

