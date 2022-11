von Hans Herrmann

Nun ist es amtlich. Der Gewerbeverein „Blumberg Vereint“ e.V. wird sich zum Jahresende auflösen. In einer außerordentlicher Mitgliederversammlung wurde der ehemalige Vorsitzende Bodo Schreiber per Akklamation zum Liquidator bestellt. Die offizielle Auflösung des Werbeverbundes wird nach Ablauf der Regularien mit einer Sondersitzung am Dienstag, 20. Dezember erfolgen.

Die geringe Resonanz bei der Versammlung, wo neben sechs Vorstandsmitglieder nur ein Vertreter, der aktuell noch insgesamt 42 Mitglieder anwesend war, spiegelt die Interessenslosigkeit der Gewerbetreibenden wider.

Ein letzter Versuch

Für die letzte Vorsitzende Tanja Kaiser, die mit großem persönlichem Einsatz in vielen direkten Gesprächen den Gewerbeverein am Leben erhalten wollte, ist diese Auflösung eine große Enttäuschung: „Auch nach zahlreichen Kontakten mit verschiedenen Geschäftsleuten konnte für die Zukunft keine Vorstandschaft mehr gefunden werden“, so ihre nüchterne Bilanz. „Wir wollten nicht kampflos das Handtuch schmeißen, es fehlte aber an der nötigen Solidarität“, so Kaiser weiter.

Auch für den langjährigen Vorsitzenden Bodo Schreiber war die mangelnde Bereitschaft, die Stärkung des Standorts Blumberg aufrecht zu erhalten für die Zukunft keine gute Botschaft. „Nach erfolgreichen Jahren mit vielen gelungenen Veranstaltungen, wie dem Ostermarkt, Gewerbeschauen oder dem Street-Art-Festival tut diese Entwicklung in der Seele weh“, ist ihm deutlicher Frust nachzuspüren.

„Die Auflösung des Vereines tut in der Seele weh,“Bodo Schreiber, langjähriger Vorsitzender. | Bild: Hans Herrmann

Bei der Leuchtturmveranstaltung Street- Art-Festival wird die Stadt Blumberg in Zukunft in der alleinigen Verantwortung stehen. Bodo Schreiber verspricht, hier mit seinem ehemaligen Team dieses Event weiterhin in der Organisation zu unterstützen. Auch die finanzielle Abwicklung der Weihnachtsbeleuchtung wird an die Stadtverwaltung übergeben. Dazu soll das Gewinnspiel mit den Stempelkarten in den Geschäften noch bis Anfang Dezember weiter laufen. Die letzte Verlosung wird dann am 6. Dezember im Rahmen der Nikolausstiefelaktion erfolgen.

Der Gewerbeverein Der Zusammenschluss der Gewerbetreibenden kann in Blumberg auf eine lange Vergangenheit blicken. Schon in den 1960er-Jahren trat man als loser Verbund mit gemeinsamen Aktionen in Erscheinung. Nach der offiziellen Gründung der ersten Blumberger Werbegemeinschaft in den 1970er-Jahren war die jahrzehntelange Solidarität besonders des Handels stark zu verspüren. Große Einzelhändler wie das Kaufhaus Herbst, Schuh- und Sport Weber, Haushaltswaren Scherer in der Tevesstraße oder das Möbelhaus Hinsch und Elektro Müller in der Hauptstraße, die es alle nicht mehr gibt, übten immer Einfluss aus. Aber auch Blumberg ist ein Opfer der innerstädtischen Entwicklungen, wo in den vergangenen Jahrzehnten große Teile des Einzelhandels ihre Pforten schlossen.

Kassierer Patrick Leismann informierte über gute Rücklagen, die beim Street-Art Festival erwirtschaftet wurden. Diese werden nach der Liquidation für diese besondere Verwendung an die Stadtkasse fließen. Aufgrund der Pandemie wurden in den beiden vergangenen Jahren keine Beiträge erhoben. Auch im letzten Geschäftsjahr will man auf diese verzichten.

Die Auflösung

Nach Satzung hätten zur sofortigen Auflösung des Vereines 75 Prozent der Mitlieder anwesend sein müssen. Nach gesetzlicher Vorgabe konnte aber diese Auflage auf Beschluss der Versammlung sowie der Wahl eines Liquidators relativiert werden. Die Auflösung muss innerhalb von 14 Tagen an die Mitglieder bekannt gegeben werden. In einer letzten Versammlung kann dann der Gewerbeverein „Blumberg Vereint“ endgültig aufgelöst werden.

Für Bürgermeister Markus Keller ist das Ende dieser Ära ebenfalls bedauerlich. „Im Verbund haben wir in der Vergangenheit viel auf die Beine gestellt. Gewerbeschauen, Ostermärkte sowie das Street-Art-Festival sind hier die besten Beispiele. Zusammen mit den bisher verantwortlichen Personen werden wir auch ohne diese Vereinsstruktur den großen Treff der mahlenden Straßenkünstler gemeinsam weiter führen.“