von Hans Herrmann

Der Blumberger Unternehmer Joachim Teubert ist am vergangenen Wochenende im 85. Lebensjahr gestorben. Als Gründer der Firma Maschinenbau Teubert baute er in Blumberg mit innovativem Unternehmergeist einen stetig wachsenden Betrieb mit großem Ideenreichtum auf.

1937 in Ingolstadt geboren, holte Joachim Teubert nach seiner Ausbildung als Kraftfahrzeug-Elektriker das Abitur in der Abendschule nach. Nach seinem Abschluss als Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik an der Technischen Universität in München kam er mit 24 Jahren nach Blumberg. Nach kurzem Arbeitsverhältnis bei der Firma Kindermann machte er sich bereits 1963 mit einem Ein-Mann-Ingenieurbüro in Blumberg selbstständig.

Neubau an Schaffhauserstraße ein Meilenstein

Seine ersten Maschinen wurden aber zunächst am Standort in Singen gebaut. Weiter wohnhaft in Blumberg, setzte er 1972 mit der Einweihung des eigenen Firmengebäudes an der Schaffhauser Straße einen großen Meilenstein.

Ein wachsender Kundenstamm sorgte für kontinuierliche Expansion des Betriebs. Zu Beginn waren am Zollhauser Standort fünf Mitarbeiter beschäftigt. Als er 2002 die Geschäftsführung an seinen Sohn Wolfgang übergab, war die Belegschaft des Unternehmens auf 45 Angestellte angewachsen.

Neben seiner Verantwortung als Geschäftsmann war für Joachim Teubert das Familienleben immer eine tragende Säule. Mit seiner 2012 gestorbenen Frau Gitta, die ihm stets den Rücken freihielt, hatte er die drei Kinder Wolfgang, Andreas und Betina. Aber auch dem Blumberger Vereinsleben drückte er seinen Stempel auf.

Skisport war seine große Leidenschaft

Als Skilehrer war er beim Skiclub über 30 Jahre eine feste Größe. Als engagierter Tennisspieler übernahm er auch im Tennisclub Verantwortung und übte viele Jahre als Vorsitzender eine Vorbildfunktion aus. Immer sozial eingestellt, hinterließ er in seinen Vereinen große Spuren. Seine humorvolle und markante Persönlichkeit wurde als echtes Original von allen Seiten geschätzt.

„Mein Vater war durch und durch Ingenieur, aber auch ein wahrer Familienmensch“, erinnert sich der älteste Sohn Wolfgang. Als Joachim Teubert 2002 seinen Betrieb übergab, betrat er von 2002 bis 2010 als Gemeinderat für die CDU ein neues Feld. Schon immer politisch interessiert, war er dort ein belebendes Element und brachte seine Erfahrung als Mensch und Geschäftsmann in vielen Belangen ein. Nach einem Schlaganfall hatte er sich 2012 vom öffentlichen Leben zurückgezogen.

Fürsorglicher Ansprechpartner in der Familie

In seiner Familie war er aber weiterhin ein großer Rückhalt und besonders für seine Enkel ein fürsorglicher Ansprechpartner. Immer stolz auf die Entwicklung der von ihm gegründeten Firma, die heute als globales Unternehmen mit 100 Mitarbeitern rund 20 Millionen Euro umsetzt, war er bis zum Schluss als Ratgeber im Betrieb integriert.