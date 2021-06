von Gernot Suttheimer

Das Haushaltsjahr 2018 der Stadt Blumberg schließt mit einem deutlichen Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.897.659,65 Euro ab. Geplant war ein Fehlbetrag in Höhe von 1.385.810 Euro. Stadtkämmerer Jürgen Fischer stellte im Gemeinderat den Jahresabschluss vor. Die Ergebnisverbesserung beläuft sich damit auf 3.283.470 Euro.

3,28 Millionen Euro mehr als geplant

Wesentlich dazu beigetragen haben die Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer. Veranschlagt hatte der Kämmerer bei den Steuern insgesamt 12,79 Millionen Euro, tatsächlich flossen 14,512 Euro in die Stadtkasse, das macht alleine ein Plus von 1,72 Millionen Euro. Den größten Zuwachs gab es bei der Gewerbesteuer, mit fast 1,4 Millionen Euro: Veranschlagt waren 4,5 Millionen, tatsächlich kamen 5,894 Millionen Euro. Bei der Grundsteuer B kamen 124.256 Euro mehr als erwartet, bei der Vergnügungssteuer kamen 103.55 Euro mehr als geplant. Und die Hundesteuer schlug mit zusätzlichen 8.793 Euro zu Buche.

Von der Energieversorgung Südbaar (esb) kam eine hohe Konzessionsabgabe von 608.892 Euro, das waren 233.892 Euro mehr als geplant. Der Überschuss wurde in die Rücklage eingestellt. Das Sonderergebnis weist ebenfalls einen Überschuss aus, er beträgt 387.527,89 Euro. Auch dieser Überschuss wird der Rücklage zugeführt. Bei der Ergebnisrechnung stellte Kämmerer Jürgen Fischer einen Zahlungsmittelüberschuss fest. Geplant war ein Überschuss in Höhe von 417.810 Euro. Tatsächlich konnten überraschend 4.441.102 Euro und damit mehr als das Zehnfache erwirtschaftet werden. Als Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der Kredittilgungen wären 350.870,23 Euro erforderlich gewesen.

Sowohl die Ergebnisverbesserung als auch die deutlich schwächere Investitionstätigkeit stärkten die Liquidität und ließen den Bestand an Zahlungsmitteln auf 14.505.522,94 Euro ansteigen. Das sind mehr, als die vorhandenen Schulden. Diese werden jedoch durch den Bau des Schulcampus wieder ansteigen, merkte Bürgermeister Markus Keller an. Der Gemeinderat stellte den Jahresabschluss 2018 fest.