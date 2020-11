Blumberg erhält wieder einen Weihnachtsbaum. Er steht am Parkplatz neben dem Rathaus II. Im Vorfeld steht bereits eine Holzhütte, in der eine Krippe aufgebaut wird, so dass das Ganze als ein Blickfang wirken kann.

Damit soll in der Eichbergstadt gerade in dieser schwierigen Zeit ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen.

Blumbergs Weihnachtsbaum steht an der Hauptstraße. Es ist eine serbische Fichte. Der stellvertretende Bauhofleiter Joachim Schelb schmückt ihn mit der Lichterkette. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Die Idee hatte Stadtbaumeister Uwe Veit gemeinsam mit dem Bauhof. Den Standort finden sie ideal. „Der Platz ist stark frequentiert, da kommen die ganzen Schüler vorbei“, freut sich der Stadtbaumeister.

Blumberg befindet sich in der Region dabei in guter Gesellschaft. Im Nachbarort Hüfingen steht der dort schon traditionelle Weihnachtsbaum ebenfalls und wird gerichtet.