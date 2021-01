Blumberg blickt nach vorne! Mitten hinein in den bisher eher verhangenen Januar gibt es ein erstes Signal für den von vielen erhofften Weg zurück zur Normalität. Beim B-27-Kreisel an der Blumberger Stadteinfahrt weist ein Plakat der Bahnbetriebe Blumberg auf ein markantes Datum hin: Am 24. April will die Blumberger Sauschwänzlebahn in die neue Saison starten.

Blumberg Die Blumberger Sauschwänzlebahn trotzt der Corona-Krise Das könnte Sie auch interessieren

Bis 24. Oktober können die Bahnfans dann auf der wunderschönen Museumsstrecke zwischen den Bahnhöfen Blumberg-Zollhaus und Weizen wieder den Russ und Geruch der Dampflokomotive riechen wie zu Urgroßmutters Zeiten. Informationen gibt es unter www.sauschwaenzlebahn.de.