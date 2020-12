von Gernot Suttheimer

Bertold Fries wurde heute vor 80 Jahren in Donaueschingen geboren und wuchs auf dem Steppacher Hof auf. Der Hof gilt als als ältester Ort von Blumberg und wurde erstmals zusammen mit Epfenhofen urkundlich erwähnt. Es verwundert nicht, dass sich der Jubilar mit Lokalgeschichte befasst. 30 Jahre lang war er Vorsitzender des Männergesangvereins 1860 Blumberg (MGV).

Froschschenkel für das Fürstenhaus

Der Großvater Augustin Dold galt als echtes Blumberger Urgestein. Unter anderem half ihm der Enkel beim Fangen von Fröschen, deren Schenkel beim Haus Fürstenberg sehr begehrt waren. Sein Vater Hans Fries stammte aus dem Saarland, die Mutter Else aus Konstanz. Sie wuchs in Blumberg auf.

Bertold Fries besuchte die Randenvolksschule und machte bei der Gärtnerei Schlenk eine Ausbildung im Bereich Blumen- und Zierpflanzen, später zum Landschaftsgärtner. Er bildete sich weiter als Einzelhandelskaufmann. Zusammen mit seiner Frau Gisela, mit der er 56 Jahre verheiratet ist, betrieb er vier Jahre lang ein Lebensmittelgeschäft in Donaueschingen. Später arbeitete er 35 Jahre im Außendienst der Firma Teekanne, zehn Jahre davon als Bezirksverkaufsleiter.

Im Jahr 1978 baute er das Haus in Vor Weiden. Seit 19 Jahren ist er Vorsitzender des Vereins Morbus Bechterew mit Sitz in Bad Dürrheim. In seiner Vorstandszeit beim MGV organisierte er die Feiern zum 125. und 150. Bestehen maßgeblich mit. Er war Hauptinitiator bei der Gründung des Frauenchores. Als besondere Lieblingslieder bezeichnet der immer noch aktive Zweite Tenor „Die Rose“ und „So leb mein Leben“.

Er bedauert zutiefst, dass wegen der Covid-19 Pandemie das Singen ausfällt. Er hofft, dass der Verein beieinander bleibt. „Es steckt viel Herzblut von mir darin“, sagt er. Sein großes Hobby ist und bleibt die Gärtnerei. Bertold Fries hat beim Steppacher Hof einen großen Garten, den er liebevoll hegt und pflegt. Als Lieblingsblumen nennt er die Rose und die Narzisse. Durch Beruf und Vereinsleben lernte er viele Menschen kennen. Leider können die Tochter, die beiden Enkel und die zwei Urenkel dem Jubilar wegen Corona nicht alle persönlich gratulieren.