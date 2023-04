Bei dem in die Jahre gekommenen Rasenplatz des Werner-Gerber-Stadions müssen nötige Sanierungen vorgenommen werden. Die Beregnungsanlage ist veraltet und sehr störungsanfällig. Der von der Stadtverwaltung eingereichte Beschlussvorschlag, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, wurden einstimmig befürwortet. Bauamtsleiter Uwe Veit erörterte den Vorgang. „Durch die Erneuerung der Beregnungsanlage sollen ernsthafte Schäden abgewendet werden. Im folgenden Haushalt wäre mit wesentlich höheren Sanierungsaufwendungen zu rechnen. Auf Grund der gleichzeitigen Maßnahme am neuen Kunstrasenplatz könnten auch Synergien genutzt werden“, erklärte Veit. „Eine Verschiebung der Arbeiten ins Folgejahr wäre unter diesen Gesichtspunkten auch unwirtschaftlich“, sagte der Bauamtsleiter. Das über 45 Jahre genutzte System gibt es nicht mehr. Auch aus Altanlagen sind keine Ersatzteile mehr erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Neubau des Kunstrasens wurde bereits die gesamte Wasserinstallation inklusive des Hausanschlusses erneuert und durch eine Druckerhöhung ergänzt. Diese ist so ausgelegt, dass auch die neue Beregnungsanlage im Stadion damit gesteuert werden kann.

Beim 1977 eröffneten Werner-Gerber-Stadion ist an allen Ecken und Enden Instandsetzungsbedarf zu erkennen. Dieser soll im Haushalt 2024 in Angriff genommen werden. Förderanträge wurden gestellt und man hofft, dass sie nach einer vorherigen Absage genehmigt werden. In den vergangenen Wochen war der Bauhof schon mit einigen Arbeitseinsätzen im Stadion für Reparaturen im Einsatz. Der Auftrag für die Erneuerung der Beregnungsanlage über 43.819,64 Euro wurde an die Firma Sportstättenbau Moser in Reutlingen, die auch beim Bau des Kunstrasens mitgewirkt hatte, vergeben.