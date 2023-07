Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuungs-Einrichtungen der Stadt Blumberg steigen zum 1. September um 8,5 Prozent. Diesen Beschluss fällte der Gemeinderat.

Das Gremium folgte damit einer gemeinsamen Empfehlung der Vertreter des Gemeinde- und Städtetages sowie der Kirchenleitungen der kirchlichen Stadtverbände in Baden-Württemberg. Diese verständigen sich grundsätzlich im Verbund über die Höhe der Elternbeiträge. Vor dem Hintergrund, dass die Kostensteigerungen in Zeiten der Pandemie bewusst nicht im erforderlichen Maß in die Höhe der Elternbeiträge eingeflossen sind, müsse nun nach und nach eine deutlich höhere Anpassung der Beitragssätze erfolgen, so in diese Gremien.

Die Elternbeiträge für Schulkind- und Ferienbetreuung der Blumberger werden ebenfalls entsprechend angepasst. Die Blumberger Gemeinderäte befürworteten diese einheitliche Erhöhung einstimmig. Die SPD-Fraktionssprecherin Uschi Pfeiffer hielt diesen Kostenanstieg auch aufgrund der außerordentlichen Angebote in den Blumberger Einrichtungen für akzeptabel. Für den CDU-Vorsitzenden Dieter Selig war die Anpassung ebenfalls vertretbar, nachdem in den Pandemiezeiten keine Steigerung erfolgte. Diese Meinung wurde auch von Hannes Jettkandt der Freien Liste bekräftigt. Nicht nur die individuellen Angebote, die in den Blumberger Institutionen in großem Maße umgesetzt werden, rechtfertigten diesen Beschluss, war man sich einig.

Bürgermeister Markus Keller sieht die einheimischen Einrichtungen vor allem im Personalwesen noch gut aufgestellt. „Auch hier macht sich der Fachkräftemangel immer mehr bemerkbar. Wir sind personell immer noch mit einer guten Bandbreite vertreten“, sagte er. Nachdem Eltern und Familien verschiedentlich bei der Kompensation der gestiegenen Lebenshaltungskosten geholfen wurde und besonders Eltern in prekärer wirtschaftlicher Lage von der Erhöhung nur bedingt betroffen sind, hielten alle Seiten das Vorgehen für vertretbar.