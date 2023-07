Beim Blumberger Großprojekt Schulcampus sind aktuell zahlreiche Handwerker mit der Innenausstattung beschäftigt. Seit dem Richtfest im Februar gingen die Arbeiten flüssig voran, und die beauftragen Firmen halten fast grundsätzlich ihre Fristen ein. Bauamtsleiter Uwe Veit stellt zurzeit keine Probleme fest und sieht alle ausgeschriebenen Gewerke im Fluss.

Unterschiedliche Unternehmen sind mit verschiedenen Einsätzen am Werk und fast täglich sind Fortschritte zu erkennen. Von den Sanitär-, Lüftungs- bis Elektro-Arbeiten sowie dem Fensterbau, der Holzfassade oder Dachabdichtungen bis zu Putz- und Estricharbeiten, Trockenbauarbeiten bis zu den ersten Außenanlagegestaltungen geht es zügig vorwärts. Für Bauhofleiter Uwe Veit läuft die Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke sehr gut. „Wir können auf allen Etagen deutliche Baufortschritte erkennen“, stellt er fest. Auf der nördlichen Seite, Richtung Eichbergschule, wurde bereits das Gerüst abgebaut. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden weitere Aufträge vergeben. Nach der europaweiten Ausschreibung für die küchentechnische Ausstattung, auf die fünf Anbieter reagierten, wurde der Auftrag an die Erlemann GmbH aus March vergeben. Die Firma war mit rund 170.000 Euro am günstigsten. Des Weiteren wurde mit der Lieferung und Montage der elektronischen Zutrittskontrolle die Firma Wehrle Sicherheitstechnik aus Waldkirch mit fast 49.000 Euro beauftragt. Auch die signifikanten Preissteigerungen auf Grund erhöhter Materialkosten sind bei Weitem nicht so hoch wie befürchtet. „Nach der Kostenberechnung vom April 2021 sind nach Vergabe von 94,7 Prozent aller Gewerke lediglich ein Anstieg von 13,75 Prozent zu vermerken“, informierte der CDU-Fraktionssprecher Dieter Selig. Im Haushaltsplan 2023 stehen insgesamt etwa 8,6 Millionen Euro zu Buche.